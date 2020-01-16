https://static.news.ru/photo/02f96ac0-385a-11ea-a002-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Даниловский умер на территории реалити-шоу «Дом-2». 36-летний мужчина работал телеоператором.

Во время съёмок очередного выпуска ему стало плохо. Окружающие сразу вызвали медиков, но врачи не смогли его спасти.

По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, пишет РЕН ТВ.

Ранее руководитель столичного департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин заявил, что популярное телешоу «Дом-2» может переехать в новые павильоны в апреле-мае 2020 года, сообщал NEWS.ru.

Также он добавил, что площадь павильонов телешоу «Дом-2» увеличат на 60% (до 1,6 га) после его переезда на новый участок.