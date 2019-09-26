https://static.news.ru/photo/00945bac-e051-11e9-80fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Северной столицы. Ему вменяется совершение мошенничества в крупном размере под видом заслуженного тренера России.

По данным следствия, мужчина в 2010 году представил властям поддельное удостоверение «Заслуженный тренер России». На основании этого документа он потребовал предоставить ему ежемесячное денежное содержание в размере более шести тысяч рублей.

В результате преступник смог похитить у государства более 900 тысяч рублей. Дело направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что генерал-майору МВД Александру Мельникову предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. Следственный комитет ходатайствовал перед Басманным судом о его аресте до 24 ноября, об этом проинформировала пресс-служба суда.