Мужчина похитил банкомат из уфимского супермаркета на глазах у посетителей

Полиция разыскивает злоумышленника, который вывез банкомат с 2,5 млн рублей из супермаркета в Уфе.
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Мужчина зашёл в супермаркет в одежде рабочего, затем некоторое время изображал, что ремонтирует банкомат, потом погрузил его на тележку и спокойно вывез из магазина на глазах у посетителей и персонала. Полиция возбудила дело о краже в особо крупном размере. Очевидцев происшествия просят помочь в установлении личности и поиске злоумышленника.
Ранее NEWS.ru публиковал видео ограбления банка в Санкт-Петербурге. Инцидент сопровождался угрозами оружием и стрельбой.
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