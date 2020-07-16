Мужчина похитил банкомат из уфимского супермаркета на глазах у посетителей

https://static.news.ru/photo/f8f97352-c752-11ea-b3a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция разыскивает злоумышленника, который вывез банкомат с 2,5 млн рублей из супермаркета в Уфе.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. Сообщение о происшествии пришло в полицию утром 15 июля, сам инцидент, как выяснилось, произошёл днём ранее. Правоохранители установили детали преступления, изучив записи с камер наблюдения.

Мужчина зашёл в супермаркет в одежде рабочего, затем некоторое время изображал, что ремонтирует банкомат, потом погрузил его на тележку и спокойно вывез из магазина на глазах у посетителей и персонала. Полиция возбудила дело о краже в особо крупном размере. Очевидцев происшествия просят помочь в установлении личности и поиске злоумышленника.

Ранее NEWS.ru публиковал видео ограбления банка в Санкт-Петербурге. Инцидент сопровождался угрозами оружием и стрельбой.