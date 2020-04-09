Мужчина сжёг четыре автомобиля на северо-востоке Москвы

https://static.news.ru/photo/96b9d0f0-7a41-11ea-b20a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские задержали москвича, которого подозревают в поджоге четырёх автомобилей.

По данным столичного главка МВД, инцидент произошёл на северо-востоке города во дворе одного из домов на проспекте Мира. Подозреваемым оказался 36-летний ранее судимый мужчина. Он повредил одну машину из хулиганских побуждений, после чего огонь перекинулся на соседние транспортные средства. Ущерб от его действий составил три миллиона рублей.

Задержанный признался, что накануне употреблял алкоголь. Причину своего поступка он объяснить не смог.

По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Подозреваемый находится под домашним арестом.

Ранее NEWS.ru писал, что украинские силовики официально озвучили подозрение молодому мужчине, по вине которого, считает следствие, пожар уничтожил 5 га леса в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Фигурант признался в содеянном.