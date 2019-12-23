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Квартира загорелась в многоэтажном доме в районе Коньково на Юго-Западе столицы.

В ночь на 24 декабря пожарным поступил звонок о пожаре в квартире на 17 этаже 19-этажного дома 2015 года постройки. Очевидцы сообщали, что из окон валит густой чёрный дым, а находящийся внутри мужчина просит о помощи. К моменту прибытия пожарных расчётов и скорой помощи человек смог самостоятельно выбраться из квартиры, с ним работают врачи, сообщает источник News.ru в экстренных службах города.

Как писал NEWS.ru ранее, в Звенигороде два человека погибли во время пожара в частном доме по улице Лесная, 13. Тела пожилых мужчины и женщины обнаружили спасатели во время тушения огня.