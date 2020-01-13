https://static.news.ru/photo/2897f4e2-3600-11ea-a51b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

64-летний мужчина умер у стен Московского Кремля. По предварительным данным, погибший был сотрудником Александровского сада и прилёг отдохнуть во время обеденного перерыва.

Инцидент произошёл 12 января. Во время сна у пожилого мужчины случился сердечный приступ. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть, передаёт РЕН ТВ. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее NEWS.ru писал, что молодой человек умер после падения на катке на Красной площади. 20-летний юноша был экстренно доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него тяжёлую травму головы и кровоизлияние. Медики боролись за его жизнь, однако травмы оказались слишком серьёзными, и 17 декабря он скончался.