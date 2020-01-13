64-летний мужчина умер у стен Московского Кремля. По предварительным данным, погибший был сотрудником Александровского сада и прилёг отдохнуть во время обеденного перерыва.
Инцидент произошёл 12 января. Во время сна у пожилого мужчины случился сердечный приступ. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть, передаёт
Ранее NEWS.ru писал, что молодой человек умер после падения на катке на Красной площади. 20-летний юноша был экстренно доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него тяжёлую травму головы и кровоизлияние. Медики боролись за его жизнь, однако травмы оказались слишком серьёзными, и 17 декабря он скончался.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен