https://static.news.ru/photo/ead9bf0e-22f5-11ea-be3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина госпитализирован с тремя огнестрельными ранениями после стрельбы на юго-востоке столицы.

Инцидент произошёл на улице Братиславская днём 19 декабря. Пострадавшего доставили в больницу сотрудники скорой помощи. Он получил пули в колено, бедро и ягодицу.

Обстоятельства происшествия и личность стрелка устанавливаются. Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.

Ранее NEWS.ru писал о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке, в ходе которой погиб один сотрудник ведомства и получили ранения четверо гражданских лиц. Нападавший был ликвидирован. Им оказался предприниматель из Подмосковья.