Мужчина госпитализирован с тремя огнестрельными ранениями после стрельбы на юго-востоке столицы.
Инцидент произошёл на улице Братиславская днём 19 декабря. Пострадавшего доставили в больницу сотрудники скорой помощи. Он получил пули в колено, бедро и ягодицу.
Обстоятельства происшествия и личность стрелка устанавливаются. Возбуждено уголовное дело,
Ранее NEWS.ru писал о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке, в ходе которой погиб один сотрудник ведомства и получили ранения четверо гражданских лиц. Нападавший был ликвидирован. Им оказался предприниматель из Подмосковья.
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