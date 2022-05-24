Мужчина с топором напал на домофон в Ишимбае

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Мужчина с топором напал на домофон в городе Ишимбай Республики Башкортостан, сообщает «360». Он нанёс по аппарату несколько ударов, которые зафиксировала видеокамера, и разбил его. По словам соседки хулигана, он ведёт себя так не в первый раз.

Мужчина живёт на первом этаже, он приехал в квартиру два-три года назад после смерти бабушки и стал вести себя неадекватно. Например, как-то бегал по двору голый.

Он вышел со своего балкона, не открывая окон, разбив стекла. Взрослые парни увидели, побежали за ним. Тогда приезжала полиция, — рассказала собеседница издания.

Она добавила, что подозревает у хулигана наркотическую зависимость, так как её наркозависимый родственник проводил с ним много времени.

Мужчина прокалывает машинам колёса, выбрасывает из окон мебель, напал с битой на автомобиль. После обращений соседей полицейские составляли протоколы, но его поведение не изменилось.

13 мая в Выксе Нижегородской области 47-летний Алексей Чичеев напал с ножом и молотком на прохожих. Сначала около магазина мужчина ударил ножом в шею 38-летнего Сергея Кожина, затем в подъезде одного из домов повалил на пол и ударил 11-летнего ребёнка молотком по голове. Убегая с места преступления, злоумышленник сбил с ног 34-летнюю Ольгу Касаткину.