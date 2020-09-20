Мужчина с ножом ранил четверых в британском пабе

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Четыре человека с серьёзными травмами госпитализированы с множественными ножевыми ранениями после нападения в городе Плимут в Великобритании. Полиция арестовала 50-летнего мужчину по подозрению в покушении на убийство.

Резня произошла около пабе в Брикон-парке. Когда полиция, получившая сигнал о нападении, прибыла на место происшествия, нападавший уже скрылся. Позже его обнаружили в то время, как он пытался покинуть регион на машине.

Подозреваемый был арестован по подозрению в покушении на убийство, но первоначально был доставлен в Королевскую больницу Девона и Эксетера, — цитирует свой источник Daily Mail.

Очевидцы сообщают, что улицы рядом с местом преступления до сих перекрыты, а над районом крут вертолёт полиции.

Как писал NEWS.ru ранее, пираты угрожают убить российских моряков, захваченных на судах Djibloho и Rio Mitong у берегов Экваториальной Гвинеи. За них требуют выкуп.