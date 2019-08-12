https://static.news.ru/photo/74b10146-bd94-11e9-a3ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: informer_ke/twitter.com

Мужчина, вооружённый мачете, напал на прохожих в центре Сиднея, одна женщина ранена.

Свидетели нападения смогли нейтрализовать и задержать нападавшего до приезда полиции. Мужчина арестован, его жертва госпитализирована, её состояние оценивается как стабильное. Мотивы нападавшего пока неясны, передаёт телерадиокомпания ABC .

Как писал News.ru ранее, сотрудники полиции Лондона задержали двух мужчин, которых подозревают в совершении нападения на городском вокзале Энфилда. По данным силовиков, они атаковали одного из находящихся на станции пассажиров, используя мачете.