Мужчина, вооружённый мачете, напал на прохожих в центре Сиднея, одна женщина ранена.
Свидетели нападения смогли нейтрализовать и задержать нападавшего до приезда полиции. Мужчина арестован, его жертва госпитализирована, её состояние оценивается как стабильное. Мотивы нападавшего пока неясны, передаёт телерадиокомпания
Как писал News.ru ранее, сотрудники полиции Лондона задержали двух мужчин, которых подозревают в совершении нападения на городском вокзале Энфилда. По данным силовиков, они атаковали одного из находящихся на станции пассажиров, используя мачете.