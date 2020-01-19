https://static.news.ru/photo/c93dda16-3a7d-11ea-9621-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вооружённый автоматом мужчина преследовал молодого человека на улицах Челябинска. Видео погони разместили в соцсетях очевидцы.

На кадрах видно, как убегавший несколько раз падает рядом с проезжей частью. Преследователь не обращает внимания на людей и с автоматом наперевес идёт к остановке общественного транспорта.

Очевидцы сняли не всё: один из них рассказывает, чем всё закончилось, пишет портал 74.ru. Обессилев, молодой человек упал, после чего преследователь избил его. О случившемся очевидцы сообщили в полицию. Как позже выяснилось, в руках у челябинца был страйкбольный автомат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что подросток подозревается в расстреле четырёх человек, среди которых были трое детей, в США. Все жертвы приходились друг другу родственниками.