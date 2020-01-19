Вооружённый автоматом мужчина преследовал молодого человека на улицах Челябинска. Видео погони разместили в соцсетях очевидцы.
На кадрах видно, как убегавший несколько раз падает рядом с проезжей частью. Преследователь не обращает внимания на людей и с автоматом наперевес идёт к остановке общественного транспорта.
Очевидцы сняли не всё: один из них рассказывает, чем всё закончилось,
Ранее NEWS.ru сообщал, что подросток подозревается в расстреле четырёх человек, среди которых были трое детей, в США. Все жертвы приходились друг другу родственниками.
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