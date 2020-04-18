Происшествия

Мужчина рассказал, как стал свидетелем задержания и.о. замглавы Хакасии

11:52, 18 апреля 2020

Житель Хакасии рассказал детали задержания исполняющего обязанности заместителя главы региона Сергея Новикова.

По его словам, он выглянул в окно, когда услышал шум во дворе своего дома. На улице мужчина увидел машину, из которой вытаскивали человека, передаёт РЕН ТВ.

Очевидец рассказал, что сначала на задержанном были наручники, которые с него сняли, чтобы он мог подписать какие-то бумаги, а потом снова надели. По данным СК, Новиков был задержан с поличным при получении взятки.

Ранее NEWS.ru писал о том, что исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии Сергей Новиков задержан в момент получения двух миллионов рублей. По предварительным данным, чиновник получил деньги от представителя строительной фирмы, участвующей в возведении диспансера в посёлке Туим

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