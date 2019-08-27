https://static.news.ru/photo/c46aec04-c8db-11e9-a0f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: gtrk.tv

В Башкирии задержали 32-летнего жителя Оренбургской области, раскопавшего могилу своей бывшей возлюбленной. Мужчина пошёл на этот шаг, чтобы лично убедиться в смерти девушки.

Инцидент произошел 23 августа на кладбище города Мелеуз в Башкирии. Мать девушки, погибшей в ДТП, пришла на могилу дочери и обнаружила её разрытой. Она написала заявление в полицию. После недолгих поисков правоохранители задержали предполагаемого преступника. Им оказался бывший молодой человек погибшей.

По факту надругательства над телами умерших и местами их захоронения возбуждено уголовное дело, — сообщили ГТРК « Башкортостан » в башкирской полиции.

Ранее News.ru писал, что удмуртская полиция задержала троих 12-летних школьников по факту вандализма на кладбище. Они повалили и повредили кресты и плиты 14 надгробий на погосте в Воткинске. Все школьники из неблагополучных семей. Двое из них уже попадали в поле зрение полицейских.