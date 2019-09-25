https://static.news.ru/photo/1d621544-dfb6-11e9-ae06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Житель подмосковного Раменского Евгений Рогалёв, обвиняющий силовиков в фабрикации против него уголовного дела о якобы сбыте наркотиков, попытался свести счёты с жизнью во время заседания местного суда. Это произошло после того, как обвинение запросило для мужчины девять лет колонии.

Как сообщает телеканал « Дождь » со ссылкой на адвоката Татьяну Титову, Рогалёв не признаёт вину, утверждая, что стал жертвой провокации.

Дело на жителя Раменского завели по заявлению соседки Аллы Ерёминой. В день задержания, согласно биллингу её телефона, ей более 20 раз звонили сотрудники МВД и понятые, которых она не могла знать по закону.

Следствие настаивает на том, что Рогалёв якобы продал Ерёминой героин, за который получил меченую тысячную купюру. На него было заведено дело о сбыте наркотиков и краже, по второму эпизоду подсудимый признаёт вину.

Как отмечает адвокат Татьяна Титова, в деле её доверителя имеется множество нестыковок. Так, Ерёмина утверждала, что Рогалёв якобы продал ей наркотик в жидком виде, однако в материалах дела говорится, что полицейские отправили на экспертизу порошок.

По протоколам задержали Рогалёва 1 февраля 2018 года в 13:00, хотя по свидетельству его матери мужчина ушёл в тот день из дома лишь после 19:00.

Суд отправлял дело на доследование из-за нестыковок. В настоящее время оно рассматривается второй раз.

Экс-начальника отдела МВД по борьбе с наркотиками по Раменскому Дмитрия Понкратова в июне 2019 года задержали и арестовали по подозрению в фальсификации дела о психотропных веществах и их хранении.

Также были арестованы трое подчинённых силовика. Они подбросили амфетамин жителю Раменского, отказавшемуся продать наркотик знакомым.

Как писал News.ru, в июле двое сотрудников Росгвардии были задержаны в Петербурге по подозрению в вымогательстве. Как следует из материалов дела, они подкинули гражданину наркотики, после чего стали требовать деньги за то, чтобы не привлекать его к ответственности.