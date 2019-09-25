Фото: Сергей Булкин/News.ru

Житель подмосковного Раменского Евгений Рогалёв, обвиняющий силовиков в фабрикации против него уголовного дела о якобы сбыте наркотиков, попытался свести счёты с жизнью во время заседания местного суда. Это произошло после того, как обвинение запросило для мужчины девять лет колонии.

Как сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на адвоката Татьяну Титову, Рогалёв не признаёт вину, утверждая, что стал жертвой провокации.

Дело на жителя Раменского завели по заявлению соседки Аллы Ерёминой. В день задержания, согласно биллингу её телефона, ей более 20 раз звонили сотрудники МВД и понятые, которых она не могла знать по закону.

Следствие настаивает на том, что Рогалёв якобы продал Ерёминой героин, за который получил меченую тысячную купюру. На него было заведено дело о сбыте наркотиков и краже, по второму эпизоду подсудимый признаёт вину.

Как отмечает адвокат Татьяна Титова, в деле её доверителя имеется множество нестыковок. Так, Ерёмина утверждала, что Рогалёв якобы продал ей наркотик в жидком виде, однако в материалах дела говорится, что полицейские отправили на экспертизу порошок.

По протоколам задержали Рогалёва 1 февраля 2018 года в 13:00, хотя по свидетельству его матери мужчина ушёл в тот день из дома лишь после 19:00.

Суд отправлял дело на доследование из-за нестыковок. В настоящее время оно рассматривается второй раз.

Экс-начальника отдела МВД по борьбе с наркотиками по Раменскому Дмитрия Понкратова в июне 2019 года задержали и арестовали по подозрению в фальсификации дела о психотропных веществах и их хранении.

Также были арестованы трое подчинённых силовика. Они подбросили амфетамин жителю Раменского, отказавшемуся продать наркотик знакомым.

Как писал News.ru, в июле двое сотрудников Росгвардии были задержаны в Петербурге по подозрению в вымогательстве. Как следует из материалов дела, они подкинули гражданину наркотики, после чего стали требовать деньги за то, чтобы не привлекать его к ответственности.

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