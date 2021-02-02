Мужчина пробрался на взлётную полосу аэропорта в Сочи 

https://static.news.ru/photo/7273a1f2-656f-11eb-a8f9-96000091f725_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Сотрудники службы авиационной безопасности задержали мужчину, который проник на взлётно-посадочную полосу Международного аэропорта Сочи.

В настоящий момент совместно с правоохранительными органами ведётся проверка. Нарушитель передан полицейским, — рассказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Инцидент произошёл в 16:20. Задержанным оказался мужчина 1997 года рождения, мотивы его поступка неизвестны. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее неизвестный злоумышленник выстрелил из сигнальной ракетницы в самолёт авиакомпании UTair, который приземлялся в аэропорту Тюмени. Инцидент произошёл 30 января. Экипаж благополучно посадил воздушную машину, на борту которой находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто не пострадал. Предположительно, злоумышленник находился около села Кулаково.

Как писал NEWS.ru, в столичном аэропорту Внуково пилотов самолёта, летевшего из Грозного, ослепили лазером. На посадке воздушного судна этот инцидент никак не сказался. Источник излучения не установлен. Такие действия наказываются по статье 213 УК РФ «Хулиганство».