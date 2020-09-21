Мужчина притворился жильцом и обманул курьера на 700 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/0043dd2a-fc1c-11ea-9652-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичная полиция разыскивает злоумышленника, обманувшего торгового представителя ЦУМа на 700 тысяч рублей. Как рассказал сам пострадавший, инцидент произошёл на Рублёвском шоссе во время доставки заказа на дом клиенту.

Приехав по очередной заявке, 34-летний сотрудник ЦУМа заметил, что в заказе не указан номер квартиры. Он позвонил по указанному номеру телефона, ответивший мужчина попросил его подождать, поскольку находится в ванной. Через некоторое время курьеру пришло сообщение с просьбой зайти в подъезд и подняться на пятый этаж. Там на лестничной площадке его встретил жилец в домашней одежде и с мокрым полотенцем на голове, забрал коробки с заказом, при этом в квартиру пускать он его не стал. Курьер остался ждать на лестнице.

Спустя час курьер всё-таки решил узнать, как скоро клиент определится с вещами, но телефон неизвестного мужчины был уже выключен. Когда понял, что жилец сбежал, курьер позвонил в полицию. Как оказалось, в заказе были вещи марок от Valentino, Balmain, Dolce & Gabbana, Moncler и Dsquared2. Общий ущерб от действий вора составил 700 тысяч рублей, рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Ранее конверт с грифом «секретно» пропал в Вологодской области. Его потерял фельдъегерь из Череповца. Служащий получил несколько документов для отправки по Череповцу и в Вологду. Во второй город поехал его коллега, которому передали часть писем. По пути в Вологду курьер понял, что одного конверта недостаёт. В результате на место выехала проверка из Москвы. Фельдъегерь объяснил, что не помнит, где потерял секретное письмо, писал NEWS.ru.