Мужчина пострадал из-за хлопка газа, пытаясь просушить гараж в Кургане

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Мужчина пострадал из-за хлопка газа, пытаясь просушить гараж при помощи баллона в Кургане. В результате случилась разгерметизация баллона, произошёл хлопок, сообщает URA.RU.

Мужчина в гараже решил его просушить при помощи газового баллона. Но произошла его разгерметизация, — приводит издание слова собеседника из числа прибывших на место сотрудников МЧС.

Инцидент произошёл в районе Левашево, в гаражном кооперативе. К счастью, происшествие обошлось без последующего горения. Гараж цел, соседние строения не пострадали, разрушений нет. Пострадавший передан на руки медицинским работникам.

Ранее два человека пострадали при хлопке бытового газа в многоквартирном доме в Барнауле. Инцидент произошёл в многоэтажке по улице Молодёжной, 37.