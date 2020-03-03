Сотрудники правоохранительных органов ранили мужчину на Большой Тульской улице. Инцидент произошёл во время задержания.
Полицейские подозревали мужчину в совершении имущественного преступления. Неизвестный оказал сопротивление и против него применили табельное оружие. Он получил ранение в ногу. На данный момент мужчина находится в больнице,
NEWS.ru сообщал ранее, что в Петрозаводске мужчина скончался от ножевого ранения. В момент инцидента он находился в полицейской машине.
Добавьте наши новости в избранные источники