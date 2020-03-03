https://static.news.ru/photo/c6909c08-5d65-11ea-bcce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов ранили мужчину на Большой Тульской улице. Инцидент произошёл во время задержания.

Полицейские подозревали мужчину в совершении имущественного преступления. Неизвестный оказал сопротивление и против него применили табельное оружие. Он получил ранение в ногу. На данный момент мужчина находится в больнице, пишет «Москва 24».

NEWS.ru сообщал ранее, что в Петрозаводске мужчина скончался от ножевого ранения. В момент инцидента он находился в полицейской машине.