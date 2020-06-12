Мужчина покончил с собой в ОВД в Свердловской области

https://static.news.ru/photo/990c8c8e-acab-11ea-b207-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

54-летний житель Свердловской области покончил с собой в ОВД города Ивдель. Его доставили туда за мелкое хулиганство, также он проходил обвиняемым по ещё одному уголовному делу.

Мужчину задержали вечером 10 июня в поселке Оус и отвезли в дежурную часть. Вечером ему вызвали скорую, врачи отвезли его в больницу, где после осмотра в госпитализации отказали. Вернувшись в райотдел, мужчина попросил остаться там до утра, так как было поздно и автобус в его деревню уже не ходил.

Около 5 утра мужчина пошёл в туалет. Он долго не возвращался, и дежурный решил проверить, всё ли в порядке. В итоге он обнаружил его без признаков жизни на лестничном пролёте.

Возможной причиной такого поступка могло послужить то обстоятельство, что 11 июня мужчина должен явиться в районный суд в качестве обвиняемого по уголовному делу об угрозах убийством бывшей сожительнице. Кроме того, как выяснилось, у мужчины было тяжёлое заболевание, — сообщил журналистам пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Проверку по данному факту проводят региональные управления МВД и СКР.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Калининграда, скончавшийся в 2019 году от ожогов, полученных в ОВД, сам сломал батарею, к которой был пристёгнут. Видео инцидента выложили в Сеть.