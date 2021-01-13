Мужчина поиграл в мяч на путях метро Санкт-Петербурга

https://static.news.ru/photo/1a82a618-565c-11eb-ad4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Необычное ЧП произошло в метрополитене Санкт-Петербурга. Незадолго до прибытия поезда мужчина спрыгнул на пути и стал играть с мячом.

Инцидент произошёл 13 января на станции «Звенигородская», сказано в Telegram-канале петербургской подземки.

Там уточнили, что житель Северной столицы ранее неоднократно умышленно нарушал правила пользования метрополитеном. На этот раз он решил пожонглировать мячом.

Как следует из сообщения, терпение работников лопнуло. Они заверили, что взяли ситуацию на особый контроль и намерены добиться, чтобы его привлекли к ответственности по всей строгости.

Более того, решено сделать всё возможное, чтобы в будущем вообще запретить молодому человеку пользоваться метрополитеном и не пускать его на станции.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, маленький ребёнок упал на рельсы на станции метро «Бабушкинская» перед приближающимся поездом, однако машинист успел вовремя остановить состав. Он обесточил контактный рельс и достал мальчика, который отделался лишь синяком и испугом.