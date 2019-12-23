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Жертвой возгорания в квартире, расположенной в жилой многоэтажке на улице Сумская на юге столицы, стал один человек. Об этом сообщили в московском главке МЧС.

Спасателям удалось вытащить мужчину из огня, но во время осмотра медиками он скончался, указано в сообщении, которое приводит «Интерфакс».

Заявка на запах электропроводки в подъезде 9-ти этажного жилого здания по адресу: ул. Сумская, д. 8, к. 2. Поступила в 7:27 мск. Загорание было обнаружено в одной из квартир на 9 этаже, — рассказали в МЧС.

Пожарным к восьми утра удалось локализовать огонь, который охватил постельные принадлежности на площади пять квадратных метров. Ещё через восемь минут пожар был полностью потушен.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году численность пожарных подразделений МЧС увеличилась почти на четверть, ранее сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев.