Мужчина поджёг себя в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В центре Москвы мужчина 31 января облил себя бензином и поджёг.

Инцидент произошёл на улице Тверская. К месту была вызвана скорая помощь. Информация о произошедшем появилась в соцсетях.

По некоторой информации, прохожие повалили его на землю, пламя удалось сбить. Мужчина остался жив, ему оказывают помощь.

Ранее стало известно, что служебный автомобиль Росгвардии загорелся в центре Москвы. Позднее в ведомстве пояснили, что это произошло из-за технической неполадки. В результате инцидента никто не пострадал.

Во многих городах России 31 января продолжается акция протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного после возвращения из Германии. В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры и газ против активистов.

По последним данным, как минимум 2119 человек задержали силовики по всей России на акциях в поддержку Навального. Наибольшее число задержанных в Москве, где за три часа с начала акции увели 469 человек. На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (211 задержанных), на третьем — Красноярск (194 задержанных). Всего задержания проходили в 79 городах страны, писал NEWS.ru.