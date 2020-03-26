https://static.news.ru/photo/8ed70d6c-6e93-11ea-937b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве задержан мужчина, открывший стрельбу в магазине на западе Москвы. В результате инцидента пострадал один человек.

Конфликт со стрельбой с участием двоих посетителей и администратора произошёл 20 марта на Славянском бульваре. Причиной стало нежелание покупателя оплачивать алкоголь. Когда в ситуацию вмешался сотрудник торговой точки, мужчина выстрелил в оппонента из пистолета, передаёт ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее, как писал NEWS.ru, ученик петербургской школы выстрелил в упор в одноклассника из газового пистолета. Он сделал это ненамеренно.