В Москве задержан мужчина, открывший стрельбу в магазине на западе Москвы. В результате инцидента пострадал один человек.
Конфликт со стрельбой с участием двоих посетителей и администратора произошёл 20 марта на Славянском бульваре. Причиной стало нежелание покупателя оплачивать алкоголь. Когда в ситуацию вмешался сотрудник торговой точки, мужчина выстрелил в оппонента из пистолета,
Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Ранее, как писал NEWS.ru, ученик петербургской школы выстрелил в упор в одноклассника из газового пистолета. Он сделал это ненамеренно.
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