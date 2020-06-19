Женщина открыла стрельбу на севере Москвы

https://static.news.ru/photo/3725271c-b23a-11ea-b6d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция проверяет информацию о стрельбе на севере Москвы. ЧП, предположительно, произошло на Бескудниковском бульваре.

По информации агентства ТАСС, огонь открыла женщина. В ходе конфликта она выстрелила в бывшего мужа из пневматики. Мужчина не пострадал.

В районе дома 11/1 по Бескудниковскому бульвару в ходе конфликта женщина выстрелила в мужчину из пневматического пистолета. Мужчина в госпитализации не нуждается, — сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

18 июня NEWS.ru писал о стрельбе на улице Приорова. Молодой человек по имени Савелий приехал выяснить отношения со своей экс-возлюбленной Елизаветой Хлюпиной. В квартире также находились мать девушки Светлана Тивченко и её ребёнок. Стрелок сначала убил девушку, затем её мать и ребёнка, а после свёл счёты с жизнью.

Известно, что молодой человек ранее был судим. Квартиру, в которой произошло массовое убийство, полиции пришлось брать штурмом. По факту случившегося Следком РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более человек.

Позже выяснилось, что стрелок имел зарегистрированные пистолет и карабин. Лицензию на оружие предполагаемый злоумышленник получил в 2020 году: в апреле — на пистолет, а в марте — на карабин.