Мужчина напал с ножом на прохожих на западе Германии

https://static.news.ru/photo/8952ff44-2abe-11eb-a03a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Noah Wedel/Kirchner-Media via ww/Global Lokk Press

Неизвестный мужчина, вооружённый ножом, напал на прохожих в городе Оберхаузен на западе Германии. Пострадали не менее четырёх человек, преступник схвачен.

Злоумышленник во время задержания сам получил ранения, на данный момент он помещён в отделение интенсивной терапии, сообщает Der Spiegel. Пока полиция не сообщает, установлена ли его личность.

Скорее всего, речь идёт о бытовом конфликте. Известно, что пострадавшие доставлены в местную больницу, один из них — в тяжёлом состоянии. Для проведения расследования полиция Оберхаузена попросила подкрепление из Эссена.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вооружённого канцелярским ножом мужчину задержали возле школы в департаменте Сен-Сен-Дени недалеко от Парижа, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.