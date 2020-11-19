Мужчина напал с ножом на прохожих на западе Германии

Неизвестный мужчина, вооружённый ножом, напал на прохожих в городе Оберхаузен на западе Германии. Пострадали не менее четырёх человек, преступник схвачен.
Злоумышленник во время задержания сам получил ранения, на данный момент он помещён в отделение интенсивной терапии,
Скорее всего, речь идёт о бытовом конфликте. Известно, что пострадавшие доставлены в местную больницу, один из них — в тяжёлом состоянии. Для проведения расследования полиция Оберхаузена попросила подкрепление из Эссена.
Ранее NEWS.ru сообщал, что вооружённого канцелярским ножом мужчину задержали возле школы в департаменте Сен-Сен-Дени недалеко от Парижа, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.