Мужчина напал на полицейских и был застрелен в квартире в Москве

https://static.news.ru/photo/fd1f168a-5505-11eb-9c67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина напал с ножом на сотрудников полиции в квартире в Москве. Правоохранители, защищая свою жизнь, открыли огонь из табельного оружия. Злоумышленник погиб.

Представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова рассказала, что полицейские прибыли в квартиру дома по Гурьевскому проезду после сигнала от бригады скорой помощи. В жилище мужчина «в неадекватном состоянии вёл себя агрессивно по отношению к медперсоналу и соседям».

Сотрудникам полиции не удалось успокоить дебошира. Он начал угрожать стражам порядка, а затем набросился на них с ножом. По словам Ивановой, предупредительные выстрелы мужчину не остановили. Правоохранителям пришлось стрелять на поражение.

От полученного ранения нападавший скончался на месте, — цитирует представителя СК ТАСС.

В октябре в Кукморском районе Татарстана сотрудники полиции застрелили подростка. Несовершеннолетний ранил одного из правоохранителей ножом, а на территорию отдела бросил бутылку с зажигательной смесью, передавал NEWS.ru.