https://static.news.ru/photo/01bb6170-66ba-11ea-9034-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Очевидцы сняли на видео драку в Ростове, которая произошла прямо на проезжей части.

На кадрах видно, как мужчина напал на женщину и начал наносить ей удары. На помощь ей пришли двое других мужчин, после чего началась настоящая драка.

Причины инцидента неизвестны, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что СУ СКР по Приморскому краю организовало проверку по факту избиения учащейся одной из школ Владивостока. Драка произошла между двумя 14-летними одноклассницами, одна из которых состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. СМИ об инциденте стало известно благодаря тому, что видео расправы было размещено в соцсетях. Ролик снимала подруга обидчицы по её просьбе.