https://static.news.ru/photo/53f478e2-2564-11ea-a025-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные полицейские задержали молодого человека, пытавшегося избить помощника межрайонного прокурора. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Оперативники получили информацию о конфликте на улице Трёхгорный Вал в Москве 22 декабря. К ним обратился житель столицы, который работает помощником межрайонного прокурора, передаёт АГН «Москва». Мужчина рассказал, что ждал с женой такси и заметил трёх молодых людей, которые громко ругались матом, а потом стали пинать подъехавший автомобиль. Один из них, заметив помощника прокурора, побежал в его сторону. После того, как сотрудник Генпрокуратуры представился, подбежавший парень начал угрожать расправой и нецензурно оскорблять мужчину.

Потом злоумышленник ударил его в ногу и попытался ударить по лицу, но не преуспел. В это время жена заявителя вызвала полицейских, которые задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний житель столицы, — рассказал источник.

После этого нападавший был доставлен в отделение полиции. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали случившегося.

Ранее в Москве обиженный покупатель одного из столичных магазинов напал с ножом на мужчину. Причиной стало сделанное ему замечание, писал NEWS.ru.