Столичные полицейские задержали молодого человека, пытавшегося избить помощника межрайонного прокурора. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Оперативники получили информацию о конфликте на улице Трёхгорный Вал в Москве 22 декабря. К ним обратился житель столицы, который работает помощником межрайонного прокурора,
Потом злоумышленник ударил его в ногу и попытался ударить по лицу, но не преуспел. В это время жена заявителя вызвала полицейских, которые задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний житель столицы, — рассказал источник.
После этого нападавший был доставлен в отделение полиции. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали случившегося.
Ранее в Москве обиженный покупатель одного из столичных магазинов напал с ножом на мужчину. Причиной стало сделанное ему замечание, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен