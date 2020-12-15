Мужчина напал на охранника КПП больницы Минобороны в Москве

https://static.news.ru/photo/f9cacb0e-3f1c-11eb-81bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Полиция задержала мужчину, напавшего на охранника контрольно-пропускного пункта больницы Минобороны в столице. Происшествие случилось вечером 15 декабря.

Как было установлено, 28-летний мужчина напал на охранника КПП Консультативно-диагностического центра Генштаба ВС на Гоголевском бульваре, сообщает Telegram-канал Mash.

В результате военный получил колото-резаные раны и травму правого предплечья, он госпитализирован. По факту происшествия заведено дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По предварительным данным, нападавший пытался забрать у охранника штык-нож и скрылся.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Дагестане хирург напал на замглавврача больницы с ножом. Конфликт между двумя медработниками перерос в поножовщину, инцидент произошёл в кабинете замглавврача ЦРБ.