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Житель Владивостока совершил нападение на 17-летнюю девушку в центре города. Пострадавшую доставили в больницу.

По данным УМВД по Приморскому краю, инцидент произошёл в районе Светланской улицы.

Нападавший — 34-летний житель Владивостока — скрылся с места происшествия, но был задержан сотрудниками Госавтоинспекции, — говорится в сообщении .

Местные СМИ пишут, что при нападении мужчина использовал нож, однако пока эта информация официально не подтверждена.

В настоящее время сотрудники полиции опрашивают очевидцев и участников происшествия.

Ранее News.ru писал, что житель Воронежа ехал в машине такси в Москве в состоянии алкогольного опьянения. Он начал оскорблять водителя, а на просьбу выйти из машины напал на шофёра и укусил его за палец.