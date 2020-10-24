Мужчина находится в критическом состоянии после укуса акулы в Австралии

Акула напала на мужчину возле побережья австралийского штата Квинсленд. Врач оценивают его состояние как критическое.
Инцидент произошёл у рифа Бритомарт, который входит в Большой Барьерный риф. Он расположен в 150 км к северу от Таунсвилла и пользуется популярностью среди любителей подводной рыбалки.
По данным местной скорой помощи, пострадавшего доставили в больницу по воздуху,
Как писал NEWS.ru, ранее учёные рассказали, любят ли акулы есть людей. По их словам, эти хищники не охотятся специально на людей, выслеживая их в качестве жертвы.