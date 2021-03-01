Мужчина надел юбку и лишился жизни от удара табуретной ножкой

https://static.news.ru/photo/ac89872e-7a89-11eb-8861-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

В Рязанской области мужчина надел юбку. Приятели погибшего решили, что их товарищ не имеет права носить женскую одежду и что его стоит проучить. В итоге он погиб, будучи забитым ножкой от табурета, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Михайлове троица распивала алкоголь в одном из домов города. В ходе общения двое мужчин вспомнили, что их третий товарищ любил переодеваться в женскую одежду. Такое «преступление против мужественности» вызвало шквал неодобрения у двух подвыпивших россиян. Слово за слово, и завязалась драка, в ходе которой пьяные мужчины били приятеля не только руками и ногами, но и табуретом, а позже и ножкой от предмета мебели.

В результате любитель женской одежды умер от полученных травм. Следователи установили, что мужчины родом из Саратова и Скопина, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что следователи Нижегородской области опубликовали видео с места убийства семьи в посёлке Кудьма Приокского района. Накануне в одном из домов посёлка нашли убитыми пятилетнего мальчика, его 41-летнюю мать, 64-летнего дедушку и 63-летнюю бабушку.

Видеоролик СУ СК РФ по Нижегородской области состоит из нескольких частей. Сначала подозреваемого заводят в здание регионального СК, потом показана часть допроса, затем — работа криминалистов на месте преступления.