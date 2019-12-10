https://static.news.ru/photo/4a962706-1b2c-11ea-8a70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

На Варшавском шоссе в Москве между водителями такси и иномарки произошёл конфликт. В результате скандала владелец зарубежного транспортного средства вышел из себя и открыл стрельбу. Об этом журналистам 10 декабря рассказали сотрудники правоохранительных органов.

Сначала мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в асфальт. Пуля срикошетила в сторону таксиста. В общей сложности водитель выстрелил в сторону оппонента пять раз.

Пострадавший обратился в полицию. Правоохранители объявили план «Перехват». Злоумышленника задержали на МКАД. В настоящее время в его отношении возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), — приводит сообщение ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что на территории деревни Мясное городского округа Ступино в Подмосковье 8 декабря неизвестный мужчина выстрелил в женщину, которая выглянула из окна своей квартиры. От полученного ранения в грудь пострадавшая скончалась.