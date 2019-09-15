https://static.news.ru/photo/64b43cc2-d7a7-11e9-b384-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Неизвестный украл у мужчины автомобиль Lexus на западе Москвы. ЧП произошло в районе Тропарёво-Никулино.

Стоимость похищенной иномарки составляет около семи миллионов рублей. По данным силовиков, преступление злоумышленник совершил 14 сентября текущего года, передаёт АГН « Москва ». Полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее News.ru сообщал, что неизвестные похитили у безработной женщины Lexus, стоимость которого составляет около пяти миллионов рублей. Инцидент, по информации правоохранительных органов, случился в столичном районе Новогиреево.