Неизвестный украл у мужчины автомобиль Lexus на западе Москвы. ЧП произошло в районе Тропарёво-Никулино.
Стоимость похищенной иномарки составляет около семи миллионов рублей. По данным силовиков, преступление злоумышленник совершил 14 сентября текущего года, передаёт АГН «
Ранее News.ru сообщал, что неизвестные похитили у безработной женщины Lexus, стоимость которого составляет около пяти миллионов рублей. Инцидент, по информации правоохранительных органов, случился в столичном районе Новогиреево.