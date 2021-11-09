Автовладелец избил парня с девушкой за то, что его не пропустили на дороге

Мужчина напал на 19-летнего водителя и его 15-летнюю подругу после того, как его машину не пропустили на Новосходненском шоссе в Химках. Девушке, первокурснице колледжа МВД, он сломал нос, а молодому человеку — бедро. Об этом рассказал пострадавший по имени Иван телеканалу «360».

Он объяснил, что водитель Audi проехал по разделительной полосе и попытался влезть в ряд. Молодой человек его не пустил, и мужчина плюнул ему в окно. Иван остановился, чтобы вытереть плевок, а водитель иномарки стал кричать и бить по его машине. Когда молодой человек вышел из автомобиля, чтобы сфотографировать повреждения, мужчина напал на него.

Я как-то пытался защищаться. Я особо не спортсмен, никогда не дрался. Повалил на землю, начал душить. Тут выбежала Дарья, с которой я ехал, я вез её с учёбы, <...> пыталась его оттащить. В итоге, пока пыталась, он локтем и ей заехал по носу. В итоге у неё перелом носа, сделали операцию, и сотрясение вместе с этим было, — сказал Иван.

Он добавил, что прохожий оттащил нападавшего, но затем тот снова полез в драку. Мужчина швырнул Ивана на машину, после чего молодой человек упал на асфальт и сломал бедро. Впоследствии скорая увезла его в больницу.

Адвокат пострадавшего сообщил, что возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью.

Ранее преступники застрелили одного мужчину и ранили другого в подмосковных Химках. ЧП могло произойти из-за разборок, связанных с автобизнесом.