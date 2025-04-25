Россиянин пытался присвоить 2,5 млн рублей и устроил целое представление Мужчина инсценировал разбойное нападение, чтобы похитить 2,5 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Оренбургской области местный житель, получивший от работодателя 2,5 млн рублей для закупки товара в Самаре, решил присвоить эти деньги, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Для этого он разработал хитрый план, инсценировав разбойное нападение на самого себя.

Сценическое мастерство продемонстрировал житель Оренбургской области, который решил инсценировать разбойное нападение на самого себя. Спецэффекты в виде разбитой бутылки и крови тоже удались, — сообщила Ирина Волк.

Изначально мужчина заявил правоохранителям, что он остановился на трассе Оренбург — Самара, чтобы подтянуть крепления колеса, когда к нему подъехал неизвестный на белой иномарке. После отказа от помощи злоумышленник якобы ударил его бутылкой по голове и похитил деньги.

Оперативники быстро вычислили и обнаружили ту самую белую иномарку. В багажнике были найдены все похищенные деньги. Дальнейшее расследование показало, что водитель грузовика сам организовал это нападение, попросив родственника вывезти деньги в Башкирию. В настоящее время подозреваемого заключили под стражу.

Ранее в Республике Башкортостан раскрыли преступление с участием иностранного студента. Группа молодых людей похитила гражданина Египта, обучающегося в Стерлитамаке, и требовала выкуп в размере 500 тысяч рублей. Злоумышленники угрожали иностранцу пневматическим оружием и ножом. В итоге полицейским удалось освободить заложника.