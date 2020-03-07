https://static.news.ru/photo/6dbde894-6079-11ea-a5aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: GMP Middleton/facebook.com

В городе Милдтон, Англия, 21-летняя британка Элеонор Нептон и её возлюбленный, 35-летний Саймон Лоусон, напали на прохожую девушку и её спутника. Пострадавшая получила от преступницы удар чайником по голове и была вытолкнута на дорогу. После этого Лоусон избил шокированного мужчину.

Жертву атаки зовут Цери Джонс. В вечернее время она вместе со своим молодым человеком гуляли по улице и в какой-то момент проходили мимо отеля. Внутри гостиницы в это же время происходила ссора между Нептон и Лоусоном. В процессе скандала девушка выкидывала из окна отеля разные вещи.

Джонс и её спутник начали ругаться со ссорящейся парочкой, производившей много шума. Лоусону это не понравилось. Он вышел на улицу и ударил Джонс. После этого из отеля выбежала Нептон и нанесла потерпевшей удар чайником по голове, а затем вытолкала её на проезжую часть. Спутник Джонс, шокированный происходящим, был избит Лоусоном следом.

Преступники после акта насилия отправились обратно в отель, а девушку с молодым человеком, испачканных в крови, обнаружили полицейские.

Пара получила год и 18 месяцев лишения свободы. Отмечается, что за нападавшей Элеонор Нэптон уже значатся 13 эпизодов насилия и разбоя, сообщает Metro.

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