Мужчина и подросток из поискового отряда подорвались на снаряде ВОВ

https://static.news.ru/photo/1aea40ae-aea2-11eb-aded-96000091f725_660.jpg Фото: Поисковый отряд «Память»/vk.com

Два человека из поискового отряда «Память» погибли при взрыве боеприпаса времён Великой Отечественной войны близ посёлка Самофаловка Городищенского района Волгоградской области. Это 59-летний мужчина и 15-летний подросток, прибывшие на раскопки из посёлка Новосергиевка Оренбургской области, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

Происшествие случилось на высоте «Огуречная» с отметкой 154,2. Всего в отряде находились 15 человек, в том числе 11 подростков. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти обоих пострадавших. В связи с происшествием губернатор Волгоградской области приостановил работу всех поисковых отрядов на территории региона, а также потребовал проверить поисковиков на предмет соответствия заявленных мест раскопок с фактическим местом их проведения.

Следственный комитет организовал по факту происшествия процессуальную проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось ранее, газопровод взорвался и загорелся в башкирском селе Серменево в пятницу, 30 апреля. В Сети появилось видео произошедшего.