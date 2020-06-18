Муж зарезал любовника своей жены в Омске

https://static.news.ru/photo/c2e98020-b151-11ea-ace9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Омска Андрея Калинина, который подозревается в убийстве любовника своей жены.

Узнав об измене, супруг на протяжении нескольких часов с глубокой ночи ждал обидчика у подъезда его дома, а затем набросился на него с ножом.

Инцидент произошёл под окнами многоэтажки. Когда соседи услышали крики, то вызвали полицию и скорую помощь. Врачам не удалось спасти мужчину, он скончался в реанимации из-за многочисленных ранений.

Калинин пытался скрыться с места преступления на своём автомобиле, затем бросил его, поджёг и решил затаиться в гараже. Однако полицейские его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

На допросе подозреваемый рассказал, что нашёл переписку жены и её любовника в социальной сети. Супруга признала измену и объяснила, где живёт её возлюбленный, уточняет luganews.ru.

Ранее в Москве 63-летний бывший полковник правоохранительных органов в ходе ссоры застрелил любовника своей 38-летней супруги. Конфликт между мужем и женой возник из-за того, что, вернувшись домой, экс-силовик обнаружил женщину в состоянии алкогольного опьянения. Она позвонила своему знакомому, которого подозреваемый считал её любовником. Прибывший в квартиру мужчина напал на пожилого офицера и избил его. Бывший полковник достал наградной самозарядный карабин Симонова и сделал предупредительный выстрел в воздух. Несмотря на это, любовник его супруги продолжил избиение. Тогда пенсионер выстрелил ему в ногу. Пуля прошла насквозь, срикошетила от пола и попала в ногу мужчины ещё раз. От потери крови нападавший умер.