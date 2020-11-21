Заражённый COVID-19 муж пациентки напал на медиков в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/a3737c2a-2c1a-11eb-b5a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Супруг пациентки в Екатеринбурге напал на двух сотрудниц скорой помощи, одна из которых получила травмы, передаёт СУ СК по Свердловской области. По предварительным данным, мужчина, больной COVID-19, набросился на медиков, приехавших для оказания помощи жене фигуранта.

В ночь на 21 ноября 2020 года в Екатеринбурге, в одной из квартир по улице Сурикова гражданин напал на бригаду скорой медицинской помощи. По данному факту территориальным следственным отделом СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки, — говорится на официальном сайте регионального СУ СК РФ.

В настоящее время силовики выясняют все обстоятельства происшедшего. Накануне уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбудили в отношении матери, избившей своего сына за то, что тот мешает ей «безмятежно жить», следует из сообщения пресс-службы УМВД по Смоленской области.

Также уточняется , что сотрудники полиции совместно с представителями отдела опеки проверили семейно-бытовые условия проживания годовалого малыша. Они оценены как удовлетворительные. Дополнительно ребёнка осмотрел педиатр. Никаких телесных повреждений на теле мальчика выявлено не было.

Ранее NEWS.ru писал, что уголовное дело возбуждено по факту истязания пятилетнего ребёнка в Новосибирском детском центре. По информации следователей, малыш пришёл домой из учреждения с ранкой на правой руке. Когда мама поинтересовалась, откуда взялся ожог, ребёнок ответил, что это воспитательница потушила спичку о его руку за плохое поведение.