Муж облил жену бензином и поджёг её в Балашихе

https://static.news.ru/photo/1f54b336-628a-11eb-a7ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Семейный конфликт в подмосковной Балашихе закончился трагически. Муж избил 46-летнюю супругу, облил её бензином и поджёг.

В результате взрывной волной выбило стёкла на балконе, 43-летний мужчина и его жена получили ожоги первой и второй степени, оба доставлены в больницу, сообщает Пятый канал.

Происшествие случилось в многоэтажном доме на улице Дмитриева. Как выяснилось, хлопок в квартире произошёл из-за возгорания паров, оставшихся в пустой канистре. Причина конфликта супругов неизвестна, на данный момент оба находятся в тяжёлом состоянии. Издание опубликовало видео с места происшествия.

Это не первое происшествие в Балашихе, связанное с трагедией в семье. Буквально две недели назад в подмосковном городе во время БДСМ-оргии погибли 44-летний мужчина и его 41-летняя жена. При этом мужчина оказался топ-менеджером компании, занимающейся информационной безопасностью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в августе прошлого года пенсионер из Ногинска облил жену кислотой и после этого покончил с собой. Известно, что погибший оставил записку — по его словам, жена над ним издевалась и довела до смерти дочь.