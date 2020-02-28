https://static.news.ru/photo/bd944d8a-5a7b-11ea-b222-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press

Число погибших от химических ожогов в бане в Москве выросло до трёх человек. Третьим оказался муж известной блогерши Екатерины Диденко, чей день рождения отмечала компания.

Число пострадавших на вечеринке выросло до семи человек, пишет РИА Новости. О гибели друзей в Instagram сообщила сама девушка.

Я жива. Я нахожусь под дверями реанимации. Кто умер, я не знаю. Валя (муж – прим. ред.) в реанимации находится. Я не знаю, в каком он состоянии, ничего я не знаю, - сказала Диденко в видеообращении.

Инцидент произошёл после того, как в бассейн банного комплекса засыпали 25 кг сухого льда. По факту происшествия заведено уголовное дело.

Ранее NEWS.ru сообщал, что два посетителя бассейна на Коломенском проезде погибли от химических ожогов. Предположительно, в воду попал сухой лёд.