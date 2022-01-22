Муж и жена в Подмосковье отравились неизвестным веществом

В подмосковном Обухово были обнаружены мёртвыми муж и жена. Их девятилетний сын госпитализирован. По предварительным данным, супруги отравились неизвестным веществом. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.
Пострадавших с признаками отправления
Начато расследование. Оно поставлено на контроль прокуратуры.
По данным телеканала «360», ребёнок
Ранее сообщалось, что суд заключил под стражу предпринимателя, который организовал продажу контрафактного алкоголя в поселке Унъюган Ханты-Мансийского автономного округа. После употребления продукции там погибли три человека, ещё один находится в больнице. Всего от отравления суррогатом в Кондинском и Октябрьском районах ХМАО скончались 12 человек, ещё семь пострадали.