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Муж и жена в Подмосковье отравились неизвестным веществом

Супруги в Московской области насмерть отравились неизвестным веществом
05:32, 23 января 2022
Муж и жена в Подмосковье отравились неизвестным веществом Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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В подмосковном Обухово были обнаружены мёртвыми муж и жена. Их девятилетний сын госпитализирован. По предварительным данным, супруги отравились неизвестным веществом. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

Пострадавших с признаками отправления обнаружил в субботу, 22 января, их родственник. Он вызвал медиков. Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины 1986 года рождения и его супруги 1993 года рождения. Сын погибших госпитализирован.

Начато расследование. Оно поставлено на контроль прокуратуры.

По данным телеканала «360», ребёнок помещён в реанимацию, он находится под постоянным наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что суд заключил под стражу предпринимателя, который организовал продажу контрафактного алкоголя в поселке Унъюган Ханты-Мансийского автономного округа. После употребления продукции там погибли три человека, ещё один находится в больнице. Всего от отравления суррогатом в Кондинском и Октябрьском районах ХМАО скончались 12 человек, ещё семь пострадали.

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