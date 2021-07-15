Мусорный полигон загорелся в курортной Евпатории

Пожар произошёл на мусорном полигоне МУП «Экоград» в Евпатории. Это может обернуться чрезвычайной ситуацией локального характера, сообщил мэр города Роман Тихончук на своей странице в Instagram.

Сообщение о возгорании поступило в шестом часу вечера 15 июля. На месте происшествия работают пожарные, специализированная тяжёлая техника служб ГО и других организаций. По факту происшествия проводилось заседание комиссии по ЧС, а также собирался штаб по ликвидации угрозы ЧС.

По предварительным данным, причиной пожара на полигоне мог стать поджог. Учитывая, что в курортном городе стоит аномальная жара, тушение пожара осложняется.

Ранее сообщалось, что летняя жара по традиции привела к всплеску возгораний как на легальных, так и на несанкционированных свалках мусора в разных регионах, что приводит к выбросу в атмосферу отравляющих веществ. Недавно на это обратили внимание в дочерней компании Ростеха, которая строит мусоросжигательные заводы.