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В исправительной колонии №2, находящейся в центре Екатеринбурга, заключённые порезали себе руки. В Сети появилась информация, что их было несколько сотен, но в ФСИН сообщили только о нескольких пострадавших.

Несколько заключённых нанесли себе поверхностные порезы на руках, никому из них госпитализации не потребовалось, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ ФСИН по региону. Собеседник агентства подчеркнул, что в колонии не...