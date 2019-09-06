В Марушкинском поселении, входящем в состав Новомосковского административного округа столицы, горит полигон твёрдых бытовых отходов. Площадь возгорания составляет 250 кв. м.
В Марушкино, в квартале № 8 горит полигон ТБО. Площадь пожара — 250 кв. м, — сообщил источник News.ru.
Пожарные уже борются с возгоранием на полигоне.
Как писал News.ru, кабели загорелись в 24-этажном жилом доме по Каширскому шоссе в столице. Огонь по кабельканалам распространился с 10-го по 24-й этажи. Эвакуировано 120 человек, спасено 20.