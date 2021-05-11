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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей

18:59, 11 мая 2021

Шестеро из госпитализированных детей в Казани детей находятся в тяжёлом состояние, двое — в крайне тяжёлом. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет РБК.

Восемь детей получили пулевые ранения огнестрельные. Остальные получили повреждения в результате травмирования осколками стекла или при эвакуации из здания, — цитирует сообщение медиахолдинг.

Мурашко добавил, что все пострадавшие школьники проходят лечение в детской клинической больнице. Двое госпитализированных детей находятся в крайне тяжёлом состоянии, ещё шесть — в тяжёлом.

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