Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей

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Шестеро из госпитализированных детей в Казани детей находятся в тяжёлом состояние, двое — в крайне тяжёлом. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет РБК.

Восемь детей получили пулевые ранения огнестрельные. Остальные получили повреждения в результате травмирования осколками стекла или при эвакуации из здания, — цитирует сообщение медиахолдинг.

Мурашко добавил, что все пострадавшие школьники проходят лечение в детской клинической больнице. Двое госпитализированных детей находятся в крайне тяжёлом состоянии, ещё шесть — в тяжёлом.