Мраморная плита упала на подростка в Санкт-Петербурге

На одном из производств в Санкт-Петербурге 16-летнего подростка придавило мраморной плитой. Он получил множественные травмы.
Инцидент произошёл на Магнитогорской улице. Подроста госпитализировали. Врачи диагностировали у него перелом позвоночника и таза, ушибы лица и ног.
В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пострадавший юноша работал на производстве неофициально,
Ранее NEWS.ru писал, что в Новосибирской области подросток застрял в конструкции одного из бассейнов местного аквапарка и наглотался воды. Он скончался в больнице, не приходя в сознание.