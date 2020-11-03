16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Мраморная плита упала на подростка в Санкт-Петербурге

15:24, 03 ноября 2020 12
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На одном из производств в Санкт-Петербурге 16-летнего подростка придавило мраморной плитой. Он получил множественные травмы.

Инцидент произошёл на Магнитогорской улице. Подроста госпитализировали. Врачи диагностировали у него перелом позвоночника и таза, ушибы лица и ног.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пострадавший юноша работал на производстве неофициально, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что в Новосибирской области подросток застрял в конструкции одного из бассейнов местного аквапарка и наглотался воды. Он скончался в больнице, не приходя в сознание.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео