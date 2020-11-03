Мраморная плита упала на подростка в Санкт-Петербурге

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Следственные органы Пензенской области подозревают 15-летнего парня в убийстве 17-летней девушки. Силовики считают, что фигурант нанёс ей несколько ударов ножом, после чего спрятал тело жертвы в кусты, прикрыв листом ДСП.

Покойную обнаружили недалеко от железнодорожных путей. По данным оперативников, инцидент произошёл в Бессоновке 1 ноября 2020 года в результате выяснения отношений, передаёт официальный сайт СУ СК РФ по региону. Уголовное...