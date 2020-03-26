https://static.news.ru/photo/db1ce9ae-6f37-11ea-a886-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Три лестничных пролёта разрушены в многоквартирном доме в Челябинской области. ЧП произошло из-за того, что рабочие, которые меняли электромотор лифта, уронили оборудование.

Инцидент произошёл в Ашинском районе, передаёт РИА Новости. Каким образом подъёмное оборудование упало с 10-го этажа, выяснит созданная местной администрацией комиссия. Известно, что наиболее серьёзные повреждения получил лестничный пролёт между 7-м и 8-м этажами.

Эвакуация жителей не потребовалась. Подрядная организация создала временные трапы для прохода людей. В ближайшее время будут определены сроки ремонта лестниц.

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