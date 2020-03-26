Три лестничных пролёта разрушены в многоквартирном доме в Челябинской области. ЧП произошло из-за того, что рабочие, которые меняли электромотор лифта, уронили оборудование.
Инцидент произошёл в Ашинском районе,
Эвакуация жителей не потребовалась. Подрядная организация создала временные трапы для прохода людей. В ближайшее время будут определены сроки ремонта лестниц.
Ранее, как писал NEWS.ru, на трассе Артём — Находка в Приморском крае произошло обрушение опоры моста. Инцидент произошёл возле города Фокино.
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