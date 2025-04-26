Попытка дерзкого ограбления ювелирного магазина попала на видео Мотоциклист пытался с топором ограбить ювелирный магазин в Хабаровском крае

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Хабаровском крае 18-летний мотоциклист предпринял дерзкую попытку ограбления ювелирного магазина «Золотой» в поселке Ванино, пишет Telegram-канал «112». Злоумышленник в шлеме с опущенным забралом ворвался в торговый зал, вооруженный топором и перцовым баллончиком.

Первым делом он напал на охранника, распылив ему в лицо перцовый состав. Затем мотоциклист разбил топором витрины и начал перекладывать драгоценности в собственные карманы. Его остановил лишь случайный свидетель на внедорожнике. Увидев происходящее, он пошел на таран и начал давить уезжавшего злоумышленника. В итоге байкера задержали.

Ранее в Швейцарии произошел трагический инцидент при попытке ограбления магазина сэндвичей. 16-летний подросток погиб, оказавшись зажатым раздвижной дверью. По предварительным данным полиции, юноша смог частично открыть электрическую дверь, просунув в образовавшийся проем верхнюю часть тела. Внезапно дверь захлопнулась, зажав его шею между створкой и стеной. Тело обнаружили спустя некоторое время после происшествия.

В Зимбабве правоохранительные органы задержали двух братьев, подозреваемых в ограблении дома родителей президента МОК Кирсти Ковентри. Преступление было совершено еще 10 марта, а на поимку злоумышленников потребовалось около двух недель. Злоумышленники проникли в жилище, взяли пожилых людей в заложники и похитили денежные средства, ценности, включая памятные олимпийские купальники. Общий ущерб от их действий оценивается в $90 тысяч (примерно 7,6 млн рублей).