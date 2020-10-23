Москвичу дали 13 лет за педофилию вопреки признанию школьниц в его оговоре

https://static.news.ru/photo/7e2a728a-154e-11eb-a0cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кузьминский суд Москвы приговорил к 13 годам строгого режима 61-летнего жителя столицы Сергея Жалобу за насильственные действия сексуального характера в отношении двух школьниц.

По версии следствия, 26 сентября 2018 года мужчина зашёл в подъезд жилого дома Рязанского района Москвы за двумя девочками 11 и 12 лет, чтобы «удовлетворить свои сексуальный потребности». Подростки рассказали родителям, что он якобы приспустил брюки, достал половой член, а после оделся и ушёл. Полицейские задержали Жалобу 2 октября. Он отрицал обвинения и заявил, что разносил визитки по жилым домам. Заметив открытую дверь, мужчина зашёл внутрь, чтобы раскидать визитки по почтовым ящикам. Как следует из записи камеры видеонаблюдения, через две минуты мужчина вышел из подъезда, передаёт РИА Новости.

Во время следствия девочки признались, что оговорили мужчину. В тот день они прогуляли школу и испугались родителей, поэтому решили переключить внимание на другую тему, придумав историю с педофилом.

В сентябре 2020-го Ирина Толмасова, мать одной из потерпевших, обратилась с заявлением в суд и прокуратуру. Она попросила ещё раз допросить свою дочь и пересмотреть обвинение. Её обращение осталось без внимания, тогда она записала обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой посодействовать, чтобы невиновный человек не сидел в тюрьме.

Ранее двое мужчин изнасиловали 14-летнюю девочку в квартире в центре Москвы. По данным правоохранительных органов, преступление совершили 19-летние выходцы из бывшей республики Советского Союза. Инцидент произошёл 18 октября в доме на улице Чаянова в Тверском районе Москвы. Отец девочки обратился в полицию. Силовикам удалось задержать подозреваемых, в настоящий момент на них возбуждено уголовное дело, писал NEWS.ru.